Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии

09.04 10:09 MIGnews.com

#شاهد| تظاهرة حاشدة لموظفي غزة رفضًا للخصومات على رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله. pic.twitter.com/fZ8oZWHUPb — 48 الإخبارية (@48nnews) April 8, 2017

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Десятки тысяч людей вышли на массовую демонстрацию протеста против Палестинской автономии в Газе. Причиной народного возмущения стало объявление о том, что государственным служащим в Газе, получающим зарплату от автономии, сокращают жалованье на 30%. Жалованья Палестинской автономии являются важным источником доходов для жителей анклава, и их получает около 60 тысяч человек. Демонстранты требовали немедленной отставки премьера автономии Рами Хамдаллаха. Они также требовали, чтобы Махмуд Аббас отменил декрет о сокращении зарплат.