Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии

09.04 10:09   MIGnews.com

Десятки тысяч людей вышли на массовую демонстрацию протеста против Палестинской автономии в Газе. Причиной народного возмущения стало объявление о том, что государственным служащим в Газе, получающим зарплату от автономии, сокращают жалованье на 30%. Жалованья Палестинской автономии являются важным источником доходов для жителей анклава, и их получает около 60 тысяч человек. Демонстранты требовали немедленной отставки премьера автономии Рами Хамдаллаха. Они также требовали, чтобы Махмуд Аббас отменил декрет о сокращении зарплат.


Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии Массовые протесты в Газе против Палестинской Автономии
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:30
Жестокие столкновения вспыхнули перед выступлением Ле Пен
10:08
Франция изгнала внука основателя "Братьев-мусульман"
09:34
В Тель-Авиве найдено тело матери погибшего мальчика
09:11
Тель-Авив: Женщина сбросилась с высотки
09:10
Сирия: авиабаза, атакованная США, возобновила свою работу
08:27
В центре Осло обнаружено "устройство взрывного типа"
08:26
"Россия нарушила свои обязательства по химическому оружию"
08:09
Житель Беэр-Шевы не смог убить жену и поджег себя
07:35
Сирия: Начальник Генштаба посетил атакованную базу Шайрат
07:16
Спецкоординатор ООН призвал к скорейшему миру в Газе
05:23
Google начал проверять новости на достоверность
04:29
Чем опасны мобильные телефоны для женщин?
03:17
Крокодилы съели зебру на глазах у стада  
02:27
Ученые: что губительно для мужской потенции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus