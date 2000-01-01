Сара Нетаниягу и Мелания Трамп пообщались наедине
06.03 11:27 MIGnews.com
В то время, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп проводили в Белом доме встречу за закрытыми дверями, их супругам, Саре и Мелании, представилась возможность пообщаться наедине. Сара Нетаниягу поблагодарила Меланию Трамп за тёплый прием. Она выразила признательность за перевод посольства США в Иерусалим в преддверии празднования 70-летия независимости государства Израиль, отметив, что это историческое решение. Мелания Трамп рассказала о своей деятельности против преступлений в отношении детей с использованием Интернета, а Сара Нетаниягу - о работе с онкобольными детьми, с людьми, пережившими Холокост, с солдатами-одиночками и семьями погибших. На своей странице в Instagram Мелания Трамп написала: "Я была рада пригласить госпожу Нетаниягу на обед и поговорить с ней о том, как сделать мир лучше и безопаснее для детей".
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