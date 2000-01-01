Ликвидация Ахмеда Джарара: ЦАХАЛ выпустил ракету и снес дом
06.02 12:01 MIGnews.com
По сообщениям в израильских СМИ, в ходе ликвидации главы террористической банды, убившей раввина Разиэля Шеваха, по дому, в котором скрывался террорист была выпущена минимум одна ракета. После этого силы ЦАХАЛа подогнали к дому в Ярмун, близ Дженина, армейский бульдозер и снесли здание. В этот момент, террорист Ахмед Джарар, первоначально отказавшийся сдаться, выскочил из дома с винтовкой М-16. Он был убит на месте.