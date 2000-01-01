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Либерман: законопроекты ультраортодоксов – пародия

05.03 16:27   MIGnews.com

Министр обороны Авигдор Либерман усиливает свою оппозицию законопроектам о ультраортодоксах, который разрешит освобождать солдат-хареди от военной службы.

"Мы не против ультраортодоксов, - утверждает Либерман. Но, добавил он, "все, а не только ультраортодоксы, но и арабы также обязаны внести вклад в государство, в котором они живут".

"Поддержать закон в трех чтениях за неделю - это не законодательство, это кража, ведь вместо законопроекта мы получим пародию", - утверждает он. Либерман акцентировал, что его партия поддержит исключительно предложенный Минобороны проект закона по вопросу ультраортодоксов, пишет The Times of Israel's.

Так, Либерман на еженедельной встрече партии "Наш дом Израиь" отметил, что партия не ищет новых выборов и надеется, что ультраортодоксоальные партии откажутся от своих требований.

"Мы не заинтересованы в разрыве коалиции", - повторил Либерман, и допустил, что в случае продвижения ультраортодоксальными партиями своих проектов законов в трех чтениях, тогда "не будет выбора, кроме как встать и принять решение".

Министр обороны также полагает, что Биньямин Нетаниягу также не заинтересован в досрочных выборах, он не хочет разваливать правительство.
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