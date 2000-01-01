Либерман: законопроекты ультраортодоксов – пародия
05.03 16:27 MIGnews.com
Министр обороны Авигдор Либерман усиливает свою оппозицию законопроектам о ультраортодоксах, который разрешит освобождать солдат-хареди от военной службы.
"Мы не против ультраортодоксов, - утверждает Либерман. Но, добавил он, "все, а не только ультраортодоксы, но и арабы также обязаны внести вклад в государство, в котором они живут".
"Поддержать закон в трех чтениях за неделю - это не законодательство, это кража, ведь вместо законопроекта мы получим пародию", - утверждает он. Либерман акцентировал, что его партия поддержит исключительно предложенный Минобороны проект закона по вопросу ультраортодоксов, пишет The Times of Israel's
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Так, Либерман на еженедельной встрече партии "Наш дом Израиь" отметил, что партия не ищет новых выборов и надеется, что ультраортодоксоальные партии откажутся от своих требований.
"Мы не заинтересованы в разрыве коалиции", - повторил Либерман, и допустил, что в случае продвижения ультраортодоксальными партиями своих проектов законов в трех чтениях, тогда "не будет выбора, кроме как встать и принять решение".
Министр обороны также полагает, что Биньямин Нетаниягу также не заинтересован в досрочных выборах, он не хочет разваливать правительство.
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