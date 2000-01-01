Еш Атид - за реформу работы Кнессета

05.02 13:38 MIGnews.com

пресс-служба фракции «Еш Атид»

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Комментарий лидера партии «Еш Атид» по поводу инициативы министра юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") и министра туризма Ярива Левина ("Ликуд") о кардинальной реформе в работе израильского парламента."Речь идет об отличной и крайне важной реформе на благо всех граждан страны. Парламентариям пришло время вернуться к исполнению обязанностей народных избранников, а не тратить свое время на пустые декларации под видом законопроектов. Мы окажем любую посильную помощь продвижению этой инициативы".