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Гистадрут ввел режим трудовых санкций из-за корпорации Кан

03.04 12:24   MIGnews.com

Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн объявил режим трудовых санкций во всем государственном секторе. Причиной является кризис, вызванный решениями правительства в отношении телерадиовещательной корпорации Кан и управления телерадиовещания.

Режим трудовых санкций распространяется на государственных служащих и сотрудников государственных компаний.

Гистадрут заявил, что реформа телерадиовещания будет иметь далеко идущие последствия для прав работников, но при ее планировании и осуществлении никто не посоветовался с представителями трудовых коллективов.

В дополнение к этому закрытие управления телерадиовещания ведет к увольнению многих работников, и большая часть трудового коллектива находится в неведении о своей дальнейшей судьбе. Гистадрут также требует прекратить найм работников сектора через трудовые агентства.
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