Празднование 69-го Дня независимости Израиля

02.05 19:58 MIGnews.com

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Впервые в небо Израиля поднялись новейшие истребители в честь празднования 69-го Дня независимости Еврейского Государства во вторник, 2 мая.Главной вехой празднования стал полет военных самолетов и вертолетов, включая первое в истории публичное появление самолетов F-35, считающихся самым современным самолетом в мире, недавно приобретенным у США.Реактивные самолеты пролетали мимо Беэр-Шевы в 11:26, на авиабазе Тель-Ноф в 11:44, в Иерусалиме в 11:50, на авиабазе Рамат-Давида в 12:03, в Хайфе в 12:23 и Тель-Авив в 12:33, прежде чем вернуться на базу.