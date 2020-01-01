КНДР намерена испытать новейшее оружие
01.01 14:53 MIGnews.com
Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен возобновить ядерные испытания, сняв мораторий, который действовал с 2018 года.
Об этом он заявил во время речи в завершение встречи Центрального комитета Корейской рабочей партии, правящей политической силы КНДР, тезисы из которой опубликовало северокорейское информагентство.
Ким Чен Ын несколько раз подчеркнул, что считает виновником своего решения Соединенные штаты, которые, по его словам, продолжают усиливать Южную Корею и поставлять туда новейшее военное оборудование, пишет Aljazeera
.
"Нет оснований для того, чтобы нам в одностороннем порядке придерживаться наших односторонних обязательств в таких условиях", - пояснил лидер КНДР.
Ким Чен Ын, который является верховным главнокомандующим Северной Кореи, официально установил целью государства усиление вооруженных сил и отдельно отметил, что скоро состоится испытание нового "стратегического оружия", хотя в то же время оставил намек на то, что может согласиться на денуклеаризации в случае снятия санкций с Северной Корее.
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