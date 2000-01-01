Селком TV празднует Новый год вместе с нами: пакет премиум-каналов на русском языке без оплаты и марафон популярных фильмов и сериалов
Селком TV отмечает Новый год вместе с нами и предлагает вновь присоединившимся 3 месяца доступа к пакету русскоязычных премиум-каналов без оплаты. Присоединяйтесь к Селком TV всего за 99 шекелей в месяц и смотрите 21 канал на русском языке в любое удобное вам время. Через 3 месяца пакет будет стоить как обычно - 29 шекелей ежемесячно. Предложение действует с 29 декабря до 4 января.
Российские каналы традиционно подготовили к Новому году шикарный контент с любимыми кинохитами, блокбастерами, праздничными шоу и сериалами, от которых невозможно оторваться весь январь.
Пакет премиум-каналов на русском языке Селком TV представлен наиболее востребованными каналами: "Первый канал Всемирная сеть" и цифровое телесемейство Первого (включая "Дом Кино Премиум" и «Дом Кино», ностальгический канал "Время", развлекательное "Телекафе", детский познавательный канал "О!", "Бобер" - все об обустройстве дома и сада, "Поехали!" - канал о путешествиях с полезными и практичными советами для туристов, "Музыку Первого"), "РТР-Планета", ТНТ, RTVi, "Россия-24", 1+1, СТС, «Домашний», «Перец!» (эксклюзивно на Селком TV). Туристический канал Russian Travel Guide. Детский канал "Карусель" и познавательный «8 канал». Музыкальный Music Box Russia.
Кроме того, Селком TV транслирует русскоязычные каналы, не требующие дополнительной оплаты: 9 канал и канал-марафон наших любимых фильмов.
Специально к празднику Селком TV представляет марафон новогодних фильмов на русском языке. То самое настроение создадут «Особенности национальной охоты в зимний период», «Золушка», «Садко», «Гусарская баллада», «Джентльмены удачи», «Любовь и голуби», «Берегись автомобиля», «Сирота казанская», «Обыкновенное чудо», «Елки-3», неизменные «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и далее по новогоднему телесписку.
Также у всех абонентов провайдера есть свободный доступ к библиотеке VOD, где переведенный на русский язык контент представлен более чем достойно. В любое время вы найдете здесь фильмы, получившие «Оскар» и «Золотой глобус», блокбастеры и картины, о которых сегодня говорят по всему миру. Смотрите ленты must see: «Звезда родилась», «Аквамен», «Зови меня своим именем», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Человек на Луне», «Гемини», «Холмс & Ватсон», «Агент Джонни Инглиш 3.0», «Mamma Mia! 2», «Миссия невыполнима: Последствия», «Рэмпейдж», «Человек-паук: Через вселенные», «Король», «Веном» и другие.
Множество русскоязычных картин есть и на сервисе проката новейших фильмов и мультфильмов Cinema TV. Сеанс последних кинопремьер прямо у вас дома в Новый год! Вы сможете легко заказать просмотр таких обсуждаемых лент, как «Мертвец из Тумстоуна 2», «Дамбо», «Пункт назначения», «Хэнкок», «Мир юрского периода 2», «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет», «Новый Человек-паук», «Король Лев 2: Гордость Симбы», «Терминатор 3: Восстание машин» и других.
Cellcom TV является ведущим и крупнейшим игроком на рынке интернет-телевидения в Израиле, более 247 000 семей пользуются его услугами.
Селком TV – это около 70 рейтинговых израильских, российских и международных каналов, 15 спортивных каналов, новостные каналы, каналы документальных фильмов, фильмов о природе, каналы о стиле жизни - с возможностью автоматической записи всех каналов. А также огромный каталог VOD с более чем 1000 фильмов от ведущих мировых студий, полный каталог HBO, прямой доступ к Netflix и Amazon Prime и более 9 000 детских программ. Благодаря услуге 24/7 программы телеканалов можно смотреть в удобное вам время в течение недели.