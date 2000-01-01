01.11 04:40 MIGnews.com

Шварценеггер рассказал об отношениях с зятем Крисом Праттом

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На ток-шоу Джимми Киммела пришел Арнольд Шварценнеггер. Во время передачи ведущий спросил Арни о его отношениях с зятем Крисом Праттом, звездой "Стражей Галактики". Не так давно Пратт женился на дочери Шварценнегера Кэтрин Юнис Шварценнеггер. Арнольд назвал Криса "отличным парнем" и шутливо отметил, что сначала воспринимал его как конкурента."Я, конечно, очень рад, да, Крис отличный парень, очень талантливый и прекрасный актер. Но главное, что он очень добрый и очень хорошо относится к моей дочери — для меня это важно. А вообще, я был ошарашен, когда дочь впервые рассказала мне о нем. Я подумал тогда: тебе обязательно, чтобы твой парень был выше меня и больше меня? Снимался в более крутых фильмах, чем я? Зарабатывал больше, чем я? Что за дела?!"— сказал Шварценеггер и рассмеялся.