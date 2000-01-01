В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в кадре засветился стаканчик из Starbucks. Актриса Эмилия Кларк на шоу у Джимми Фэллона раскрыла тайну - кому же принадлежал этот злополучный стаканчик.
"Вот вам правда, - начала Кларк. - Недавно у нас была вечерника перед "Эмми", я сидела рядом с Конлетом (Конлет Хилл - ред.), который играет Вариса. Он отвел меня в сторонку и говорит: "Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Этот стаканчик с кофе был моим". Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета. Он сам сказал".