31.10 17:58 MIGnews.com

Раскрыта главная тайна финала "Игры престолов"

Check out the rogue Starbucks coffee cup in front of Daenerys at the celebration of Winterfell!#GameofThrones https://t.co/sPV4DWOWgC pic.twitter.com/N7RWB0ZmMw — Wade Shipard (@wadeshipard) 6 мая 2019 г.

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В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в кадре засветился стаканчик из Starbucks. Актриса Эмилия Кларк на шоу у Джимми Фэллона раскрыла тайну - кому же принадлежал этот злополучный стаканчик."Вот вам правда, - начала Кларк. - Недавно у нас была вечерника перед "Эмми", я сидела рядом с Конлетом (Конлет Хилл - ред.), который играет Вариса. Он отвел меня в сторонку и говорит: "Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Этот стаканчик с кофе был моим". Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета. Он сам сказал".По словам Кларк, актер сказал, что не стал сразу в этом признаваться, потому что "все валили на нее".