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Раскрыта главная тайна финала `Игры престолов` | Фото: AFP31.10 17:58   MIGnews.com

Раскрыта главная тайна финала "Игры престолов"

В четвертой серии финального сезона "Игры престолов" в кадре засветился стаканчик из Starbucks. Актриса Эмилия Кларк на шоу у Джимми Фэллона раскрыла тайну - кому же принадлежал этот злополучный стаканчик.



"Вот вам правда, - начала Кларк. - Недавно у нас была вечерника перед "Эмми", я сидела рядом с Конлетом (Конлет Хилл - ред.), который играет Вариса. Он отвел меня в сторонку и говорит: "Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Этот стаканчик с кофе был моим". Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета. Он сам сказал".




По словам Кларк, актер сказал, что не стал сразу в этом признаваться, потому что "все валили на нее".


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