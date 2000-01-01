31.10 16:22 MIGnews.com

Джокера номинировали на 16 наград Оскара

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Фильм "Джокер" продолжает собирать немалые кассовые сборы, он уже стал одним из самых обсуждаемых фильмов этого года, также его выдвинули на кинопремию Оскар.Фильм Тодда Филлипса номинировали в 16 категориях, среди них:Лучший фильм годаЛучший режиссер (Тодд Филлипс)Лучший адаптированный сценарийЛучшая мужская роль (Хоакин Феникс)Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)Лучший актерский составЛучшая операторская работаЛучшая работа художника-постановщикаЛучший монтажЛучший дизайн костюмовЛучший звуковой монтажЛучшие визуальные эффектыЛучший звукЛучший грим и прическиЛучшая музыка