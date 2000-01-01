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Джокера номинировали на 16 наград Оскара 31.10 16:22   MIGnews.com

Джокера номинировали на 16 наград Оскара

Фильм "Джокер" продолжает собирать немалые кассовые сборы, он уже стал одним из самых обсуждаемых фильмов этого года, также его выдвинули на кинопремию Оскар.

Фильм Тодда Филлипса номинировали в 16 категориях, среди них:

Лучший фильм года
Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)
Лучший актерский состав
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший монтаж
Лучший дизайн костюмов
Лучший звуковой монтаж
Лучшие визуальные эффекты
Лучший звук
Лучший грим и прически
Лучшая музыка


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