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В новом шоу Netflix Гитлер `жарит` Анну Франк | Фото: AFP31.05 23:18   MIGnews.com

В новом шоу Netflix Гитлер "жарит" Анну Франк

Новый сериал Netflix под названием Historical Roasts, в котором комики высмеивают исторических персонажей, вызвал бурю негодования из-за изображения того, как актриса, сыгравшая Анну Франк, отбивается от "игривых оскорблений", по определению вещателя, со стороны других персонажей Второй мировой войны, включая Адольфа Гитлера.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel.

Лучшие комики высмеивают исторических персонажей в сериале, который вышел в понедельник.

Среди тех, кто задирает Анну Франк в исполнении актрисы Рейчел Файнштейн - Адольф Гитлер и президент Франклин Рузвельт. Всех троих персонажей исполняют евреи.

Франк, которая умерла в концентрационном лагере Берген-Бельзен в 1945 году в возрасте 15 лет, получила посмертную известность за дневник, который она писала, прячась со своей семьей на чердаке в Амстердаме.


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