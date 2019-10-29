В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов
Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов популярного сериала "Игры престолов" и анонсировал выход ленты о Таргариенах под названием "Дом драконов".
По данным Variety, такое заявление сделал сценарист и шоураннер Джейн Голдман.
Действие отмененного приквела разворачивалось за тысячу лет до событий "Игры престолов" и было посвящено первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом, однако не получила одобрения у руководства HBO.
В свою очередь, действие "Дома драконов" развернется за 300 лет до событий "Игры престолов". Сюжет будет повествовать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин.
The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm