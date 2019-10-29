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В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов | Фото:31.10 01:36   MIGnews.com

В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов популярного сериала "Игры престолов" и анонсировал выход ленты о Таргариенах под названием "Дом драконов".

По данным Variety, такое заявление сделал сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

Действие отмененного приквела разворачивалось за тысячу лет до событий "Игры престолов" и было посвящено первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом, однако не получила одобрения у руководства HBO.

В свою очередь, действие "Дома драконов" развернется за 300 лет до событий "Игры престолов". Сюжет будет повествовать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин.




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