Исполнитель роли Джокера рассказал о синдроме Туретта
Американский актер Хоакин Феникс, исполнитель главной роли в фильме "Джокер" рассказал, что во время подготовки к съемкам ему пришлось изучить большое количество видеозаписей о людях, страдающих синдромом Туретта, при котором ощущается тяга к бесконтрольной ругани.
По словам актера, видео он смотрел для того, чтобы во время съемок суметь подчеркнуть ряд характерных особенностей своего персонажа, например нездоровый смех Джокера. Об этом сообщает портал Lenta.ru.
Также Хоакин поведал о том, что для съемок в фильме ему пришлось очень сильно похудеть. Актеру приходилось съедать не более 300 калорий в день. В результате Фениксу удалось сбросить почти 24 килограмма за несколько месяцев, что сказывалось на его психическом состоянии.