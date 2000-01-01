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Студия Marvel анонсировала четыре новых фильма в 2021 30.09 14:02   MIGnews.com

Студия Marvel анонсировала четыре новых фильма в 2021 году

В Marvel официально заявили о планах выпустить в прокат в течение 2021 года рекордное количество фильмов. Студия планирует выпустить целых четыре новых кинокомикса.

Четвертую фазу своей киновселенной Marvel начнет с выпуска на большие экраны картины «Черная Вдова», запланированного на май 2020 года. После этого в ноябре 2020-го зрители смогут увидеть кинокомикс «Вечные». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Такие блокбастеры, как «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец», а также «Тор: Любовь и Гром» и новая, третья часть франшизы о «Человеке-пауке» выйдут на большие экраны в 2021 году.


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