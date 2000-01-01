30.01 21:44 MIGnews.com

Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся в "Смертельном оружии 5

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Дэнни Гловер и Мела Гибсон вернутся для роли легендарного тандема в пятой части "Смертельного оружия", сообщают иностранные СМИ.Отмечается, что в качестве режиссера вернется Ричард Доннер. Несмотря на то, что свое участие в проекте подтвердили и Гибсон, и Гловер, сценари пока что не написан."Это будет что-то удивительное", - пишет продюсер картины Дэн Лин. Первая часть картины вышла еще в 1987 году.