Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся в `Смертельном оружии 5 | Фото:30.01 21:44   MIGnews.com

Мел Гибсон и Дэнни Гловер вернутся в "Смертельном оружии 5

Дэнни Гловер и Мела Гибсон вернутся для роли легендарного тандема в пятой части "Смертельного оружия", сообщают иностранные СМИ.

Отмечается, что в качестве режиссера вернется Ричард Доннер. Несмотря на то, что свое участие в проекте подтвердили и Гибсон, и Гловер, сценари пока что не написан.

"Это будет что-то удивительное", - пишет продюсер картины Дэн Лин. Первая часть картины вышла еще в 1987 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:10
Парламент Шотландии не уберет флаг ЕС после Brexit
21:27
Коронавирус в круизе: 28 израильтян оказались в ловушке
21:03
"Украинцы позволили евреям доминировать на своей родине"
20:40
Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду  
20:09
Рейс Пекин-Тель-Авив задержан из-за нового указа
20:01
Израиль приостановит любое авиасообщение с Китаем
19:39
Смерть Коби Брайанта связали с "сионистами"
19:27
Встреча в Бен-Гурион: "Биби - Царь Израильский"  
19:10
Олимпиада-2020: Israel Electric обеспечит кибербезопасность
18:23
Страны Персидского залива приветствуют мирный план Трампа
17:54
Не Асад и не Сиси: фото ближневосточного лидера в Кремле
17:38
ЦАХАЛ подтвердил удары по позициям ХАМАСа
17:33
Либерман: я не знаю, что такое "сделка века"
17:19
Лидера Турции обвинили во вмешательстве в конфликт в Ливии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus