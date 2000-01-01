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Сценаристы `Игры престолов` признались в некомпетентности 29.10 12:06   MIGnews.com

Сценаристы "Игры престолов" признались в некомпетентности

Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс признали, что были некомпетентны во время работы над проектом.

Сказали, что во время съемок возникли проблемы при создании сценария и кастинга актеров.

Кроме того, они отметили, что у них были напряженные отношения с художниками по костюмам.

"Я не знаю, как Джордж Мартин доверил нам работу всей своей жизни", - заявил Бениофф.

Бретт и Бениофф сообщили, что хотели частично убрать из сериала элементы фантастики.


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