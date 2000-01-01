30.10 04:54 MIGnews.com

Актеры ситкома "Друзья" снова над чем-то работают

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дженнифер Энистон сообщила, что она "работает над чем-то" со своими бывшими коллегами по культовому ситкому "Друзья".Говоря с Эллен ДеДженерес на её ток-шоу, 50-летняя актриса обсудила некую работу совместно с Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланком и Мэтью Перри. Она сказала, что они хотели бы поработать над "чем-то" вместе, но подтвердили, что это будет не перезагрузка ситкома.Энистон сказала: "Послушайте, мы бы хотели, чтобы что-то было, но мы не знаем, что это такое, поэтому мы просто пытаемся, мы работая над чем-то." Эллен спросила её: "Мы можем с уверенностью сказать, что это, вероятно, не "Друзья" - но фильм?"Актриса пошутила: "Огромный, огромный, огромный фильм. Мы пока не знаем". Эллен настояла, задав еще раз тот же самый вопрос. На что Энистон ответила: "Я еще не знаю! Я не хочу пока обнадеживать людей".Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин в "Друзьях", недавно взорвала Instagram. Актриса набрала 8,6 миллионов подписчиков менее чем за 24 часа, и ее первым постом стала групповая селфи с ее коллегами по ситкому, которое набрало более 14 миллионов лайков.