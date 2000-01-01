Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Актеры ситкома `Друзья` снова над чем-то работают | Фото:30.10 04:54   MIGnews.com

Актеры ситкома "Друзья" снова над чем-то работают

Дженнифер Энистон сообщила, что она "работает над чем-то" со своими бывшими коллегами по культовому ситкому "Друзья".

Говоря с Эллен ДеДженерес на её ток-шоу, 50-летняя актриса обсудила некую работу совместно с Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланком и Мэтью Перри. Она сказала, что они хотели бы поработать над "чем-то" вместе, но подтвердили, что это будет не перезагрузка ситкома.

Энистон сказала: "Послушайте, мы бы хотели, чтобы что-то было, но мы не знаем, что это такое, поэтому мы просто пытаемся, мы работая над чем-то." Эллен спросила её: "Мы можем с уверенностью сказать, что это, вероятно, не "Друзья" - но фильм?"

Актриса пошутила: "Огромный, огромный, огромный фильм. Мы пока не знаем". Эллен настояла, задав еще раз тот же самый вопрос. На что Энистон ответила: "Я еще не знаю! Я не хочу пока обнадеживать людей".

Энистон, сыгравшая Рэйчел Грин в "Друзьях", недавно взорвала Instagram. Актриса набрала 8,6 миллионов подписчиков менее чем за 24 часа, и ее первым постом стала групповая селфи с ее коллегами по ситкому, которое набрало более 14 миллионов лайков.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:04
Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн»  
03:22
Премьеру нового «Терминатора» отменили из-за пожаров
02:44
Брексит Бугимен: Джонсон стал главной страшилкой на Хэллоуин
01:41
Ученые нашли абсолютно безжизненный водоем
00:35
Битва за квартиру: детали смерти солиста "Иванушек"
23:26
Британия переплавит памятные монеты
22:20
Глава Минэкономики ФРГ упал со сцены
21:51
Министр юстиции обвинил прокуроров в предвзятости
21:15
Время и Стекло выпустила клип на свою новую песню "Лох"
20:44
Педофил Лейфер отказалась от психиатрической экспертизы
20:25
ВВС ЦАХАЛа сбили беспилотник, летевший на высоте 4 километра
20:08
Мужчина четыре года насиловал дочь своей партнерши
19:41
"Израиль не является причиной всех страданий палестинцев"
19:32
Происшествия на стройках в Израиле: один погибший
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus