30.10 05:04 MIGnews.com

Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн»

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Студией Disney опубликован второй трейлер сериала «Мандалорец», входящего в культовую киновселенную, придуманную известным режиссером Джорджем Лукасом "Звёздных войны".Сюжет сериала расскажет о событиях, происходящих спустя пять лет после событий, отображенных в картине "Эпизод VI: Возвращение джедая" и за 25 лет до событий фильма "Эпизод VII: Пробуждение Силы".Сообщается, что главную роль в сериале, премьера которого состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+, исполнил звезда другого культового сериала "Игра престолов" Педро Паскаль.