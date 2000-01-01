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Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн» 30.10 05:04   MIGnews.com

Представлен трейлер сериала из вселенной «Звёздных войн»

Студией Disney опубликован второй трейлер сериала «Мандалорец», входящего в культовую киновселенную, придуманную известным режиссером Джорджем Лукасом "Звёздных войны".

Сюжет сериала расскажет о событиях, происходящих спустя пять лет после событий, отображенных в картине "Эпизод VI: Возвращение джедая" и за 25 лет до событий фильма "Эпизод VII: Пробуждение Силы".

Сообщается, что главную роль в сериале, премьера которого состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+, исполнил звезда другого культового сериала "Игра престолов" Педро Паскаль.


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