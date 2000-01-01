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Тарантино назвал свой любимый фильм последнего десятилетия 30.05 01:45   MIGnews.com

Тарантино назвал свой любимый фильм последнего десятилетия

Культовый американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что "Социальная сеть" является его любимым фильмом последних десяти лет.

Картину снял не менее культовый режиссер Дэвид Финчер, также известный по "Бойцовскому клубу", "Исчезнувшей" и другим фильмам.

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия.

"Это "Социальная сеть", без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов", - сказал он.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что в 2019 году больше всего ему понравился фильм "Капкан".


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