30.05 01:45 MIGnews.com

Тарантино назвал свой любимый фильм последнего десятилетия

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Культовый американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что "Социальная сеть" является его любимым фильмом последних десяти лет.Картину снял не менее культовый режиссер Дэвид Финчер, также известный по "Бойцовскому клубу", "Исчезнувшей" и другим фильмам.Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия."Это "Социальная сеть", без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов", - сказал он.Ранее Квентин Тарантино заявил, что в 2019 году больше всего ему понравился фильм "Капкан".