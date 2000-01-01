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Warner Bros. выпустит новый фильм про Харли Квинн 30.05 00:21   MIGnews.com

Warner Bros. выпустит новый фильм про Харли Квинн

Кинокомпания Warner Bros. обсуждает выпуск нового фильма про суперзлодейку Харли Квинн.

Что именно это будет за фильм - неизвестно. Фанаты могут надеяться на "Готэмских сирен", основанном на одноименных комиксах про команду из Харли Квинн, Женщину-кошку и Ядовитый Плющ.

Харли Квинн в исполнении Марго Робби недавно появилась в сольном фильме, а скоро мы увидим ее в новом "Отряде самоубийц" Джеймса Ганна.

Тем временем режиссер оригинального "Отряда самоубийц" намекает на выход режиссерской версии фильма. Сейчас он рассказал, что первая версия его фильма должна была стать разогревом перед второй и третьей частью "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.


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