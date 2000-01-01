30.05 00:21 MIGnews.com

Warner Bros. выпустит новый фильм про Харли Квинн

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Кинокомпания Warner Bros. обсуждает выпуск нового фильма про суперзлодейку Харли Квинн.Что именно это будет за фильм - неизвестно. Фанаты могут надеяться на "Готэмских сирен", основанном на одноименных комиксах про команду из Харли Квинн, Женщину-кошку и Ядовитый Плющ.Харли Квинн в исполнении Марго Робби недавно появилась в сольном фильме, а скоро мы увидим ее в новом "Отряде самоубийц" Джеймса Ганна.Тем временем режиссер оригинального "Отряда самоубийц" намекает на выход режиссерской версии фильма. Сейчас он рассказал, что первая версия его фильма должна была стать разогревом перед второй и третьей частью "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.