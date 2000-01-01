29.05 10:13 MIGnews.com

Израильтянка Галь Гадот сыграет кинозвезду Хеди Ламарр

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Израильская кинозвезда Галь Гадот сыграет актрису и изобретательницу из Голливуда Хеди Ламарр в предстоящем мини-сериале. Фильм будет транслироваться на Apple TV+.Как сообщало ранее издание Variety, драма под названием "Хеди Ламарр" появится на Showtime. Ожидаемая дата пока неизвестна.Гадот, наиболее известная по роли в фильме "Чудо-женщина", также является исполнительным продюсером сериала. Сценарий написан Сарой Трим, которая работала над сериалом Showtime "The Affair".Хеди Ламарр, приехавшая в Голливуд из Европы в конце 1930-х годов, работала с лучшими звездами, включая Джуди Гарланд и Кларка Гейбла. Помимо кино, она занималась изобретательской деятельностью. В 1942 году Ламарр совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами.