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Кит Харрингтон обратился за помощью после `Игры Престолов` | Фото:30.05 06:40   MIGnews.com

Кит Харрингтон обратился за помощью после "Игры Престолов"

После того, как HBO выпустил свой документальный фильм "Игра престолов: последние часы", стали распространяться фото "разваливающегося" Кита Харингтона, когда он читал о судьбе своего героя Джона Сноу. Конец сериал сильно ударил по Харингтону, и, согласно Six Hage, последний месяц актер провел в реабилитационном центре из-за "стресса и истощения, а также алкоголя.

Харингтон открыто говорит об эмоциональных взлетах и ​​падениях. Его психическое здоровье действительно ухудшилось после того, как Сноу был убит, и фанаты целый год интенсивно размышляли о том, вернется ли он. "Это было время, когда я начал терапию и начал общаться с людьми", - сказал Харингтон. "Мне было очень тревожно, и я ни с кем не разговаривал. Я должен был чувствовать себя очень благодарным за то, что у меня есть, но я был невероятно обеспокоен".

Он также описал это время в своей жизни как "самый мрачный период". Кроме того, недавно актер сказал Esquire, что он "чертовски сломался", и сказал, что роль Джона Сноу делала его живым.

Харингтон "проходит психологическую тренировку, практикует осмотрительную медитацию и когнитивно-поведенческую терапию для борьбы со стрессом и борьбы с негативными эмоциями". У него есть разрешение входить и выходить из учреждения, поэтому местные жители замечают его по всему городу.




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