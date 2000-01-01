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Предположительно умерла последняя `Горилла в тумане` | Фото:30.05 03:51   MIGnews.com

Предположительно умерла последняя "Горилла в тумане"

Предположительно умерла последняя обезьяна из фильма "Гориллы в тумане". 43-летнюю обезьяну не видели уже год.

Обезьяна по имени Поппи родилась в природоохранном лагере американского натуралиста Диана Фосси в Руанде в 1976 году.

Гориллы Руандского национального парка вулканов были увековечены в отмеченном наградами фильме 1988 года "Гориллы в тумане" с Сигурни Уивер в главной роли (Фосси).

Фосси, которая была жестоко убита в своей каюте в джунглях в 1985 году, описала Поппи как "маленького любимца ... привлекательного и симпатичного". Фосси основала лагерь в 1967 году, пытаясь защитить истощающееся население горилл - уменьшенное из-за гражданской войны и браконьерства. Ее наследие продолжается и по сей день и помогло защитить вид от полного исчезновения.


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