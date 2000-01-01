30.04 05:20 MIGnews.com

Холли Берри сломала три ребра на съемках фильма

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Холли Берри заявила, что получила травму на съемочной площадке во время подготовки к фильму "Джон Вик: Глава 3". В интервью "Extra" голливудская звезда рассказала, что получила травму во время репетиции, сказав, что "сломала три ребра". Она добавила: "Это как знак чести для меня".Берри объяснила, что она не знает, как это произошло, но "каким-то образом" она получила травму и работала "некоторое время с переломами ребер", пока "больше не смогла этого делать". "Когда это произошло, я подумала: "Хорошо, я выбываю из фильма, они заменят меня, потому что вы знаете, что шоу должно продолжаться", - сказала Берри. Но режиссер Чад Стахелски ждал ее выздоровления. "Он немного отодвинул производство, и я вернулась."Актриса работала вместе с Киану Ривзом в новой часте франшизы.