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Роман Полански получил премию `Сезар` - привело к скандалу | Фото:01.03 05:49   MIGnews.com

Роман Полански получил премию "Сезар" - привело к скандалу

Режиссер Роман Полански выиграл премию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион", сообщает Variety. Во время награждения несколько актрис вышли из зала в знак протеста.

Церемония проходила в Париже 28 февраля. Полански и съемочная группа на мероприятии не присутствовали из-за страха "линчевания". Незадолго до вручения в городе прошла акция протеста, в которой приняли участие около 100 человек.

Фильм "Офицер и шпион" номинировали сразу в 12 категориях. Фильму удалось забрать три награды: за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий и лучший дизайн костюмов.

В ноябре сообщалось, что французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании. Также, режиссер обвиняется в США в сексуальных отношениях с 13-летней девочкой в 1977 году в Лос-Анджелесе. Полански признал свою вину, но позже бежал из США в Европу.


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