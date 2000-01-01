01.03 05:49 MIGnews.com

Роман Полански получил премию "Сезар" - привело к скандалу

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Режиссер Роман Полански выиграл премию "Сезар" как лучший режиссер за фильм "Офицер и шпион", сообщает Variety. Во время награждения несколько актрис вышли из зала в знак протеста.Церемония проходила в Париже 28 февраля. Полански и съемочная группа на мероприятии не присутствовали из-за страха "линчевания". Незадолго до вручения в городе прошла акция протеста, в которой приняли участие около 100 человек.Фильм "Офицер и шпион" номинировали сразу в 12 категориях. Фильму удалось забрать три награды: за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий и лучший дизайн костюмов.В ноябре сообщалось, что французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании. Также, режиссер обвиняется в США в сексуальных отношениях с 13-летней девочкой в 1977 году в Лос-Анджелесе. Полански признал свою вину, но позже бежал из США в Европу.