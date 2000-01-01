29.02 15:10 MIGnews.com

Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно

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Голливудский актер Том Круз и другие его коллеги по съемкам нового фильма "Миссия невыполнима" отправлены на карантин.По данным ВВС, их "изолировали" в лучшем отеле Венеции до марта.Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах. В частности, ему нужно было сняться в гондоле и на фоне известных достопримечательностей.Съемки фильма пришлось приостановить из-за вспышки коронавируса в Италии. Звезд было решено также изолировать. Информации по поводу зараженных среди членов команды нет.