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Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно | Фото:29.02 15:10   MIGnews.com

Том Круз на карантине из-за коронавируса: что известно

Голливудский актер Том Круз и другие его коллеги по съемкам нового фильма "Миссия невыполнима" отправлены на карантин.

По данным ВВС, их "изолировали" в лучшем отеле Венеции до марта.

Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах. В частности, ему нужно было сняться в гондоле и на фоне известных достопримечательностей.

Съемки фильма пришлось приостановить из-за вспышки коронавируса в Италии. Звезд было решено также изолировать. Информации по поводу зараженных среди членов команды нет.


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