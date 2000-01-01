30.01 01:27 MIGnews.com

Появился тизер фильма "Форсаж 9"

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В Сеть выложили первый официальный тизер нового боевика режиссера Джастина Лина "Форсаж 9".На видео главный герой франшизы Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля чинит трактор на ферме вместе с маленьким сыном. Затем Доминик и Летти Ортис в исполнении Мишель Родригес укладывают мальчика спать. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне его, а я собираюсь передать его тебе. Для защиты от того, что случится".Также Вин Дизель выложил в своем микроблоге в Twitter первый постер к фильму.