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Появился тизер фильма `Форсаж 9` 30.01 01:27   MIGnews.com

Появился тизер фильма "Форсаж 9"

В Сеть выложили первый официальный тизер нового боевика режиссера Джастина Лина "Форсаж 9".

На видео главный герой франшизы Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля чинит трактор на ферме вместе с маленьким сыном. Затем Доминик и Летти Ортис в исполнении Мишель Родригес укладывают мальчика спать. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне его, а я собираюсь передать его тебе. Для защиты от того, что случится".

Также Вин Дизель выложил в своем микроблоге в Twitter первый постер к фильму.



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