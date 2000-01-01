29.12 05:14 MIGnews.com

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дедпула"

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Голливудский актер Райан Рейнольдс , который исполняет роль Дэдпула, подтвердил выход 3 части. Об этом он рассказал в эфире шоу Live With Kelly and Ryan.Актер сообщил, что он и команда из Marvel занимаются созданием 3 части фильма. Однако каких-либо подробностей Рейнольдс не раскрыл.Тем не менее, стоит заметить, что официального подтверждения от киностудии еще не поступало.Marvel занялась созданием третьей части Дэдпула после слияния Disney и 21st Century Fox, которые сняли первые две части.