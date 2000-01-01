Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части `Дедпула` | Фото:29.12 05:14   MIGnews.com

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дедпула"

Голливудский актер Райан Рейнольдс , который исполняет роль Дэдпула, подтвердил выход 3 части. Об этом он рассказал в эфире шоу Live With Kelly and Ryan.

Актер сообщил, что он и команда из Marvel занимаются созданием 3 части фильма. Однако каких-либо подробностей Рейнольдс не раскрыл.

Тем не менее, стоит заметить, что официального подтверждения от киностудии еще не поступало.

Marvel занялась созданием третьей части Дэдпула после слияния Disney и 21st Century Fox, которые сняли первые две части.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:38
Вьетнамский чиновник получил пожизненный приговор за взятку
02:44
Семья Заворотнюк оскорбилась из-за обвинений в симуляции
01:39
Нейросеть научили диагностировать белокровье
00:31
Российскую армию вооружат новейшим пистолетом
23:22
Xiaomi анонсировал смартфон с "дырявым" экраном
22:15
В Припяти впервые со времен трагедии на ЧАЭС поставили елку
21:20
Беннетт заморозил выплату 150 млн шекелей в ПА
20:45
Шай Ницан добился увеличения пенсии на сотни тысяч шекелей
20:43
Ядерная программа ОАЭ может привести к катастрофе
20:24
"Американский сайт опубликовал переписку судьи с Эфи Наве"
20:10
Израиль проигнорирует просьбу ПА о выборах
19:00
Амир Перец: наша цель - 61 место без Либермана
18:48
Уровень озера Кинерет поднялся на 16 сантиметров
18:40
Шири Маймон заболела свиным гриппом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus