29.05 05:36 MIGnews.com

Apple будет финансировать новый фильм Мартина Скорсезе

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Корпорация Apple присоединится к кинокомпании Paramount Pictures в работе над новой картиной режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".Apple будет отвечать за финансирование проекта и само производство фильма, в то время, как Paramount Pictures займется его дистрибуцией. Об этом сообщает издание Deadline.К такому решению создателям пришлось прибегнуть из-за высокого бюджета картины, который может достигнуть $200 млн.Ранее Скорсезе вел переговоры о сотрудничестве над проектом с Universal, Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer.Главные роли в картине сыграют постоянные актеры Скорсезе Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.