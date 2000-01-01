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Apple будет финансировать новый фильм Мартина Скорсезе 29.05 05:36   MIGnews.com

Apple будет финансировать новый фильм Мартина Скорсезе

Корпорация Apple присоединится к кинокомпании Paramount Pictures в работе над новой картиной режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".

Apple будет отвечать за финансирование проекта и само производство фильма, в то время, как Paramount Pictures займется его дистрибуцией. Об этом сообщает издание Deadline.

К такому решению создателям пришлось прибегнуть из-за высокого бюджета картины, который может достигнуть $200 млн.

Ранее Скорсезе вел переговоры о сотрудничестве над проектом с Universal, Netflix и Metro-Goldwyn-Mayer.

Главные роли в картине сыграют постоянные актеры Скорсезе Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.


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