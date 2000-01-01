29.05 04:25 MIGnews.com

Киану Ривз изменил название "Джона Уика"

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Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы "Джон Уик" Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как "Презрение" или "Насмешка"), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя."Единственная причина, по которой фильм получил свое нынешнее название, состоит в том, что Киану постоянно говорил: "Джон Уик". Наши маркетологи в какой-то момент сказали: "Чувак, к настоящему моменту в рекламную кампанию уже вложено от четырех до пяти миллионов долларов, так что это "Джон Уик", а не Scorn". Не могу теперь вообразить, чтобы наша франшиза была известна как Scorn", - рассказал Кольстад.Кольстад добавил, что предстоящий четвертый фильм из серии пока не получил официального названия. Скорее всего, решение по этому вопросу примет режиссер Чад Стахелски, который до этого придумал заголовок для третьей части — "Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум". Изначально релиз "Джона Уика 4" был намечен на май следующего года, но из-за пандемии коронавируса премьера была смещена на 2022 год.