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Начались съемки нового фильма о Бэтмене 29.01 04:14   MIGnews.com

Начались съемки нового фильма о Бэтмене

Режиссер Мэтт Ривз рассказал об официальном начале съемок новой картины "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

В своем микроблоге в Twitter режиссер опубликовал снимок с традиционной съемочной "хлопушкой", подчеркнув, что он сделан в первый день производства. Согласно надписи на "хлопушке", фото было сделано в ходе съемок 17-й сцены фильма.

Сообщается, что ранее уже появлялись снимки, на которых актеры нового фильма появляются в локациях будущих съемок.

По сюжету, главному герою кинофраншизы Бэтмену будут противостоять сразу шестеро антагонистов во главе с Загадочником.

В прокат лента выйдет в 2021 году.


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