Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Трамп о вырезанной сцене из `Один дома 2`: это все Трюдо | Фото:27.12 17:37   MIGnews.com

Трамп о вырезанной сцене из "Один дома 2": это все Трюдо

Президент США Дональд Трамп заявил, что сцену с его участием в фильме "Один дома 2" вырезали из-за премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сделав репост публикации, в которой сообщалось, что рождественский фильм был показан в урезанном виде.

"Полагаю, Джастину Трюдо не особо нравится, что я заставляю его платить за торговлю и НАТО", — отметил президент США.

Трамп добавил, что этот фильм больше никогда не будет прежним. Однако американский лидер тут же пояснил, что просто шутит.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
ХАМАС испытал несколько ракет
16:50
ВМС Ирана, Китая и России проводят учение в Индийском океане
16:31
Пакистан: арестованы члены "Аль-Каиды"
16:11
Немцы: Трамп – величайшая угроза в мире
15:58
Иран не забудет настоящих друзей в трудные времена
15:36
Задавившего велосипедистов вновь поместили под арест
15:11
В Москве сгорела могила рэпера Децла: названа причина
14:57
Скончался автор мюзикла "Хелло, Долли!"
14:40
Иракцы начинают бойкот импорта из Ирана
14:30
Ганц: праймериз представляет зеркальный образ "Ликуда"
14:12
Видео: ЧП с сухогрузом в проливе Босфора
13:53
Нетаниягу: США признают наш суверенитет на Западном берегу
13:32
Саар: Я знаю, что поступил правильно
13:08
Япония отправит ВМС на Ближний Восток: названа причина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus