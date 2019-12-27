27.12 17:37 MIGnews.com
Трамп о вырезанной сцене из "Один дома 2": это все Трюдо
Президент США Дональд Трамп заявил, что сцену с его участием в фильме "Один дома 2" вырезали из-за премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сделав репост публикации, в которой сообщалось, что рождественский фильм был показан в урезанном виде.
"Полагаю, Джастину Трюдо не особо нравится, что я заставляю его платить за торговлю и НАТО", — отметил президент США.
Трамп добавил, что этот фильм больше никогда не будет прежним. Однако американский лидер тут же пояснил, что просто шутит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии