27.12 17:37 MIGnews.com

Трамп о вырезанной сцене из "Один дома 2": это все Трюдо

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сцену с его участием в фильме "Один дома 2" вырезали из-за премьер-министра Канады Джастина Трюдо.Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сделав репост публикации, в которой сообщалось, что рождественский фильм был показан в урезанном виде."Полагаю, Джастину Трюдо не особо нравится, что я заставляю его платить за торговлю и НАТО", — отметил президент США.Трамп добавил, что этот фильм больше никогда не будет прежним. Однако американский лидер тут же пояснил, что просто шутит.