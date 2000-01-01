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`Джокер` стал самым кассовым фильмом категории R | Фото:28.10 01:11   MIGnews.com

"Джокер" стал самым кассовым фильмом категории R

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин категории R - это фильмы, к которым не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. Об этом сообщил журнал Forbes в субботу, 26 октября.

"Джокер" принес кинокомпании Warner Brothers $805 млн в мировом прокате, опередив "Дэдпул". В 2016 году доходы от показа этой ленты режиссера Тима Миллера составили $783 млн.

Фильм с участием Хоакина Феникса также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого превысили $800 млн. Картина рассказывает о становлении главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, Джокера.

Ффильм 7 сентября "Джокер" удостоился премии Золотой лев на 76-м Венецианском кинофестивале.


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