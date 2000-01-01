27.09 19:03 MIGnews.com

Журналистам пытались продать шокирующие кадры с Заворотнюк

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На смертельной болезни известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лежит в частной московской клинике под вымышленным именем, пытаются нажиться даже медработники.Так, российское интернет-издание "Дни.ру" пожаловалось, что один из таких "эскулапов" вопреки всем нормам медицинской этики снял на видео умирающую женщину, которая из последних сил борется с тяжелейшей болезнью."У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 по 25 сентября. Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю, потому готова отдать все записи анонимно. За вознаграждение", – цитируют журналисты слова медработницы.По словам женщины, один из роликов, которые она предлагала на продажу, длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды."Ничего святого нет у людей! Очевидно, шокирующие кадры сняты в реанимации, где актриса была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и в палате, куда ее затем перевели. Зачем снимать изможденную болезнью, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ" – возмутились в редакции.