27.09 16:03 MIGnews.com

Николас Кейдж внезапно вернулся к дочери Элвиса Пресли

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Голливудская суперзвезда Николас Кейдж, подавший на развод всего спустя четыре дня после свадьбы со своей четвертой женой Эрикой Койке, возобновил отношения с единственной дочерью покойного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, второй супругой актера Луизой Мари Пресли.Об этом сообщает американский таблоид Radar Online.Свое решение развестись еще до окончания медового месяца 55-летняя знаменитость объяснила тем фактом, что под венец он шел в состоянии достаточно серьезного алкогольного опьянения. Пережил расставание с Койке актер достаточно тяжело, фактически уйдя в запой. Не так давно Кейдж пришел на одно из светских мероприятий, на котором публика едва признала в нем экс-звезду мирового масштаба.Навалившиеся на актера проблемы вызвали волнение у его второй экс-супруги, к которой Кейдж самолично обратился за помощью."Они много общаются и вновь открывают новые чувства друг к другу. Николас сам связался с ней в начале лета и теперь они постоянно говорят по телефону. Они даже сходили на несколько свиданий", – рассказал изданию инсайдер, приближенный к паре.Стоит отметить, что впервые пара сошлась еще в начале двухтысячных, что сначала закончилось их свадьбой в далеком 2002 году, а затем и разводом спустя всего лишь три месяца. После этого у обоих было еще по два неудачных брака.Информацию о возобновлении романа экс-супруги лично пока никак не комментируют.