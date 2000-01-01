Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Николас Кейдж внезапно вернулся к дочери Элвиса Пресли | Фото:27.09 16:03   MIGnews.com

Николас Кейдж внезапно вернулся к дочери Элвиса Пресли

Голливудская суперзвезда Николас Кейдж, подавший на развод всего спустя четыре дня после свадьбы со своей четвертой женой Эрикой Койке, возобновил отношения с единственной дочерью покойного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, второй супругой актера Луизой Мари Пресли.

Об этом сообщает американский таблоид Radar Online.

Свое решение развестись еще до окончания медового месяца 55-летняя знаменитость объяснила тем фактом, что под венец он шел в состоянии достаточно серьезного алкогольного опьянения. Пережил расставание с Койке актер достаточно тяжело, фактически уйдя в запой. Не так давно Кейдж пришел на одно из светских мероприятий, на котором публика едва признала в нем экс-звезду мирового масштаба.

Навалившиеся на актера проблемы вызвали волнение у его второй экс-супруги, к которой Кейдж самолично обратился за помощью.

"Они много общаются и вновь открывают новые чувства друг к другу. Николас сам связался с ней в начале лета и теперь они постоянно говорят по телефону. Они даже сходили на несколько свиданий", – рассказал изданию инсайдер, приближенный к паре.

Стоит отметить, что впервые пара сошлась еще в начале двухтысячных, что сначала закончилось их свадьбой в далеком 2002 году, а затем и разводом спустя всего лишь три месяца. После этого у обоих было еще по два неудачных брака.

Информацию о возобновлении романа экс-супруги лично пока никак не комментируют.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Стамбул всколыхнуло мощное землетрясение
15:10
Защитники климата митингуют в Новой Зеландии
14:46
Коалиционные переговоры закончились взаимными обвинениями
14:08
Исламская школа в Нигерии держала 300 детей на привязи
13:55
"Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма"
13:08
Министр иммиграции выписан из больницы
12:49
Европейские страны пригрозили Ирану выходом из соглашения
12:31
США укрепляют оборону Саудовской Аравии
12:20
Появилось видео из четвертого энергоблока ЧАЭС  
12:08
Египет готовится ко второй волне протестов
11:40
"Ликуд" и "Кахоль Лаван" встретились для переговоров
10:46
Британский танкер вышел из иранского порта в сторону ОАЭ
10:23
Тело еврейского бизнесмена найдено в канализации его дома
09:42
Президент Польши: В росте антисемитизма виноват Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus