28.05 01:33 MIGnews.com

Amazon выпустит сериал по мотивам куьтовой книги

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В производстве Amazon находится сериал, в основу которого ляжет культовая книга шведского писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона".Отмечается, что сюжет нового шоу, в отличие от фильма Дэвида Финчера 2012 года, не будет повторять сюжет книги. Amazon возмёт из неё только название и персонажа Лисбет Саландер. Об этом сообщает издание Variety.Проект компании будет не перезагрузкой или продолжением, а совершенно новой историей, которую будут создавать Amazon, Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.