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Amazon выпустит сериал по мотивам куьтовой книги 28.05 01:33   MIGnews.com

Amazon выпустит сериал по мотивам куьтовой книги

В производстве Amazon находится сериал, в основу которого ляжет культовая книга шведского писателя Стига Ларссона "Девушка с татуировкой дракона".

Отмечается, что сюжет нового шоу, в отличие от фильма Дэвида Финчера 2012 года, не будет повторять сюжет книги. Amazon возмёт из неё только название и персонажа Лисбет Саландер. Об этом сообщает издание Variety.

Проект компании будет не перезагрузкой или продолжением, а совершенно новой историей, которую будут создавать Amazon, Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.


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