28.05 00:43 MIGnews.com
Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе
Постановщик "Граней будущего" Даг Лайман снова планирует поработать с Томом Крузом, но только на этот раз для съемок им обоим придется отправиться в космос, причем буквально.
Кроме того, Лайман займется продюсированием картины. Об этом сообщает портал Deadline.
Пока безымянный проект планируется при частичной поддержке Илона Маска с его компанией SpaceX и космического агентства NASA.
Сообщается, что уже готов черновой вариант сценария, но детали сюжета пока держатся в секрете.
Поделиться
Все по теме
Комментарии