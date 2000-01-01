28.05 00:43 MIGnews.com

Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе

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Постановщик "Граней будущего" Даг Лайман снова планирует поработать с Томом Крузом, но только на этот раз для съемок им обоим придется отправиться в космос, причем буквально.Кроме того, Лайман займется продюсированием картины. Об этом сообщает портал Deadline.Пока безымянный проект планируется при частичной поддержке Илона Маска с его компанией SpaceX и космического агентства NASA.Сообщается, что уже готов черновой вариант сценария, но детали сюжета пока держатся в секрете.