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Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе 28.05 00:43   MIGnews.com

Том Круз при поддержке NASA снимется в фильме в космосе

Постановщик "Граней будущего" Даг Лайман снова планирует поработать с Томом Крузом, но только на этот раз для съемок им обоим придется отправиться в космос, причем буквально.

Кроме того, Лайман займется продюсированием картины. Об этом сообщает портал Deadline.

Пока безымянный проект планируется при частичной поддержке Илона Маска с его компанией SpaceX и космического агентства NASA.

Сообщается, что уже готов черновой вариант сценария, но детали сюжета пока держатся в секрете.


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