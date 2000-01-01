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Скандал в Техасе: `Чудо-женщину` покажут только женщинам | Фото: Thinkstock28.05 00:20   MIGnews.com

Скандал в Техасе: "Чудо-женщину" покажут только женщинам

Техасская сеть кинозалов Alamo Drafthouse приняла решение провести показ фильма "Чудо-женщина" только для женской аудитории, что вызвало бурю критики со стороны мужской аудитории.

После публикации сообщения о том, что на два показа фильма в кинотеатре Alamo Ritz в городе Остин пустят только женскую аудиторию, на странице сети в Facebook появились критические комментарии мужчин, как пишет ВВС.

Мужчины в своих комментариях неоднократно подчеркивали, что что мужская аудитория подверглась дискриминации, требую проводить показы таких фильмов как "Тор", "Человек Паук" и другие только для мужской аудитории.

Отметим, что в прокат фильм "Чудо-женщина" выйдет 2 июня. Сеть кинозалов Alamo Drafthouse запланировала "женские" показы кинокартины на вечер 6 июня.

Фильм "Чудо-женщина" посвящен героине одноименного комикса - принцессе амазонок Диане, роль которой исполнила Галь Гадот.
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