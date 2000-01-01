Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Звезда Голливуда предлагает создать гей-супергероя Marvel | Фото:28.04 02:21   MIGnews.com

Звезда Голливуда предлагает создать гей-супергероя Marvel

Бри Ларсон хотела бы, чтобы руководство Marvel расширило свою инклюзивную политику создания киногероев. Она предлагает создать персонажа из ЛГБТ-сообщества.

В интервью с Variety’s, актриса "Черной пантеры" сказала, что у неё разбито сердце из-за слова гей-интервьюер, который сказал, что он рос, не думая, что когда-нибудь на большом экране появится гей-супергерой.



"Это разбивает мне сердце, когда я слышу об этому, потому что на это нет никаких причин", - сказала Ларсон. "Я не понимаю, как вы могли подумать, что определенному типу людей запрещено быть супергероем. Так что, мне кажется, мы должны двигаться дальше. Но я хочу двигаться с этим дальше."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Зариф планирует посетить Северную Корею
09:53
400 врачей учившихся в Иордании и Египте сдали экзамены
09:16
Кахлон останется министром финансов, если войдет в Ликуд
08:25
Обменянные на Баумеля отказываются возвращаться в Сирию
07:37
“Демонстранты, карикатуры, а потом расстрелы в синагогах”
07:19
Раненная в Неве Шаанан китаянка исчезла из больницы
07:13
Максика выражает беспокойство из-за проблем на границе с США
05:40
Что нового ждать от iOS 13
04:50
Капсулы из морских водорослей заменят пластик
03:12
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Доуре
01:49
Австралия отравит более двух миллионов диких кошек
00:49
Тейлор Свифт выпустила новую песню-дуэт
23:59
Сан-Диего: один из раненых скончался
23:49
Сан-Диего: стрелок успел сделать 14 выстрелов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus