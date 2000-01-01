28.04 02:21 MIGnews.com

Звезда Голливуда предлагает создать гей-супергероя Marvel

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Бри Ларсон хотела бы, чтобы руководство Marvel расширило свою инклюзивную политику создания киногероев. Она предлагает создать персонажа из ЛГБТ-сообщества.В интервью с Variety’s, актриса "Черной пантеры" сказала, что у неё разбито сердце из-за слова гей-интервьюер, который сказал, что он рос, не думая, что когда-нибудь на большом экране появится гей-супергерой."Это разбивает мне сердце, когда я слышу об этому, потому что на это нет никаких причин", - сказала Ларсон. "Я не понимаю, как вы могли подумать, что определенному типу людей запрещено быть супергероем. Так что, мне кажется, мы должны двигаться дальше. Но я хочу двигаться с этим дальше."