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Спилберг отказался снимать нового `Индиану Джонса` 28.02 04:06   MIGnews.com

Спилберг отказался снимать нового "Индиану Джонса"

Голливудский режиссер Стивен Спилберг впервые с 1981 года не будет выступать в роли режиссера нового фильма франшизы об Индиане Джонсе. На его место был приглашен Джеймс Мэнголд, чей фильм "Ford против Ferrari" претендовал на награду американской киноакадемии "Оскар" 2020 года в номинации "лучший фильм".

Сообщается, что в ходе подготовительных работ к началу съемок пятой части приключенческой франшизы "Индиана Джонс" постоянный режиссер серии Стивен Спилберг впервые за почти 40-летнюю историю франшизы решил не выступать в роли постановщика.

При этом Спилберг сохранит за собой позицию продюсера. В проекте также будет задействован и постоянный исполнитель главной роли Харрисон Форд. Говоря об участии в съемках фильма, Форд в феврале признавался, что надеялся приступить к ним в течение двух месяцев, а через несколько дней уточнил, что в ходе работы над пятым "Индианой Джонсом" возникли трудности с графиком и сценарием.


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