27.01 16:54 MIGnews.com
Disney начала работу над ремейком мультфильма "Бэмби"
Компания Disney принялась за работу над ремейком мультфильма "Бэмби".
Пост сценаристов заняли Женева Робертсон-Дворет ("Капитан Марвел", "Лара Крофт") и Линдси Беэр ("Сьерра Берджесс — неудачница").
Будущая экранизация будет сделана в духе фильма "Король лев", в котором была использована CGI-графика.
По предварительным данным, сюжет истории менять не будут. Стоит напомнить, что мультфильм был выпущен в 1942 году, он рассказывает историю олененка Бэмби и его лесных друзей.
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