27.01 16:54 MIGnews.com

Disney начала работу над ремейком мультфильма "Бэмби"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Компания Disney принялась за работу над ремейком мультфильма "Бэмби".Пост сценаристов заняли Женева Робертсон-Дворет ("Капитан Марвел", "Лара Крофт") и Линдси Беэр ("Сьерра Берджесс — неудачница").Будущая экранизация будет сделана в духе фильма "Король лев", в котором была использована CGI-графика.По предварительным данным, сюжет истории менять не будут. Стоит напомнить, что мультфильм был выпущен в 1942 году, он рассказывает историю олененка Бэмби и его лесных друзей.