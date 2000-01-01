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В Украине снимут фильм о трагедии Бабьего Яра 26.12 21:12   MIGnews.com

В Украине снимут фильм о трагедии Бабьего Яра

Государственное агентство Украины по вопросам кино планирует выделить 49,3 миллиона гривен на поддержку создания фильма режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр".

Средства, выделенные в качестве государственной поддержки, составят 32 % от общей суммы, необходимой для производства фильма. Лента "Бабий Яр" является совместным проектом кинематографистов Украины и Германии. Премьера фильма в Украине запланирована на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Бабий Яр сценариста и режиссера Сергея Лозницы – это радикальный акт трансформации языка кино. Для того, чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер Сергей Лозница порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", - говорится в сообщении пресс-службы.


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