Киану Ривз, исполнивший главную роль в знаменитой трилогии "Матрица" ознакомился со сценарием нового фильма франшизы и дал ему положительную оценку.
Актер назвал будущий фильм очень амбициозным. Также Ривз добавил, что он с нетерпением ожидает новой возможности сняться в роли Нео. Детали сценария актер, естественно, не уточнил.
Также сообщается, что глава студии Warner Bros. Picture Тоби Эммерих ранее назвал Лану Вачовски настоящим провидцем и уникальным режиссером, а также выразил радость, что именно Вачовски выступила в роли продюсера и режиссера новой части культовой кинофраншизы. Об этом сообщает портал Kinonews.
Вместе с Ривзом в новой "Матрице" также сыграет исполнительница роли Тринити Кэрри-Энн Мосс. Однако, с учетом финала третьей части, неизвестно, сколько экранного времени предоставят ее героине.
Прокатный график нового фильма еще не утвержден. Скорее всего, он появится на больших экранах в 2021 году.