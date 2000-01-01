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Киану Ривз прокомментировал сценарий `Матрицы-4` 27.09 03:10   MIGnews.com

Киану Ривз прокомментировал сценарий "Матрицы-4"

Киану Ривз, исполнивший главную роль в знаменитой трилогии "Матрица" ознакомился со сценарием нового фильма франшизы и дал ему положительную оценку.

Актер назвал будущий фильм очень амбициозным. Также Ривз добавил, что он с нетерпением ожидает новой возможности сняться в роли Нео. Детали сценария актер, естественно, не уточнил.

Также сообщается, что глава студии Warner Bros. Picture Тоби Эммерих ранее назвал Лану Вачовски настоящим провидцем и уникальным режиссером, а также выразил радость, что именно Вачовски выступила в роли продюсера и режиссера новой части культовой кинофраншизы. Об этом сообщает портал Kinonews.

Вместе с Ривзом в новой "Матрице" также сыграет исполнительница роли Тринити Кэрри-Энн Мосс. Однако, с учетом финала третьей части, неизвестно, сколько экранного времени предоставят ее героине.

Прокатный график нового фильма еще не утвержден. Скорее всего, он появится на больших экранах в 2021 году.


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