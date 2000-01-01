26.09 09:16 MIGnews.com

Родственники жертв высказались против Джокера

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Родственники жертв массового убийства, произошедшего в 2012 году во время показа фильма о супергерое Бэтмене "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды", высказали свое возмущение фактом романтизации образа злодея в новой картине о Джокере.Возмущенные члены семей убитых в кинотеатре города Аврора, когда во время киносеанса в зрительный зал ворвался злоумышленник в черном костюме и маске, который начал стрелять по зрителям, обратились к руководству кинокомпании Warner Bros. Родственники жертв теракта возмущены тем, что в новом фильме о Джокере образ злодея представлен в романтическом свете и может вызвать симпатию и сочувствие зрителей.Также в послании звучат призывы к созданию более безопасного общества с меньшим количеством огнестрельного оружия.Представители кинокомпании ответили, что в новом фильме отсутствует пропаганда насилия.