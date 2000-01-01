27.09 05:43 MIGnews.com

Новый "Парк Юрского периода" вернет оригинальный состав

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Звезды оригинального фильма "Парк Юрского периода" воссоединяются для нового проекта из этой киновселенной. Сэм Нил и Лора Дерн присоединятся к Джеффу Голдблюму в следующем фильме франшизы, который в настоящее время называется "Мир Юрского периода 3", выпуск которого запланирован на июнь 2021 года.Трое возглавляли актерский состав в Парке юрского периода 1993 года, режиссером которого был Стивен Спилберг. Голдблюм также появился в фильме 2018 года "Мир юрского периода: падшее королевство".Дерн, играющая палеоботаника Элли Деглер, присоединилась к режиссеру фильма Колину Треворроу на сцене в Голливуде, чтобы объявить о своем возвращении во франшизу. Ранее, она уже говорила о возможности возвращения Элли Деглер во вселенную Парка Юрского периода.Нил, Дерн и Голдблюм должны появиться вместе с Брайсом Далласом Ховардом и Крисом Праттом, которые вели последние два фильма серии. Первый Парк Юрского периода собрал более 1 млрд долларов в прокате и принес фильму три Оскара.