27.05 05:38 MIGnews.com

10 сезон "Американской истории ужасов" перенесли на год

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Из-за пандемии коронавируса 10 сезон "Американской истории ужасов" перенесли на 2021 год.Изначально сезон должен был выйти осенью, однако его производство, как и остальная индустрия, остановилось из-за пандемии коронавируса.Помимо этого, FX заказал производство спин-оффа антологии основного сериала под названием "Американские истории ужасов". Каждый эпизод будет рассказывать новую историю, а средняя продолжительность серии составит час хронометража.Ранее автор проектов Райан Мёрфи намекал, что тема 10 сезона может измениться из-за коронавируса. Судя по тизерам, предполагалось, что она каким-то образом связана с водой — в первых промо-материалах шла речь о том, что на берег якобы начали выплывать "некие вещи".