27.05 04:25 MIGnews.com
Netflix опубликовал трейлер последнего сезона "Тьмы"
Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона немецкого научно-фантастического триллера «Тьма».
Действие сериала разворачивается вокруг историй четырех семей, проживающих в вымышленном немецком городке Винден.
Сюжет разворачивается не только в нашем времени, но также в прошлом и будущем.
Премьера третьего сезона состоится 27 июня. Второй сезон сериала вышел на Netflix 21 июня 2019 года.
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