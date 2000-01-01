27.05 04:25 MIGnews.com

Netflix опубликовал трейлер последнего сезона "Тьмы"

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Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер третьего, заключительного сезона немецкого научно-фантастического триллера «Тьма».Действие сериала разворачивается вокруг историй четырех семей, проживающих в вымышленном немецком городке Винден.Сюжет разворачивается не только в нашем времени, но также в прошлом и будущем.Премьера третьего сезона состоится 27 июня. Второй сезон сериала вышел на Netflix 21 июня 2019 года.