27.05 03:44 MIGnews.com

Индиану Джонса впервые снимет не Стивен Спилберг

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В конце февраля этого года стало известно, что Спилберг покинул пост режиссера Индианы Джонса 5. Тогда же сообщалось, что студия начала вести переговоры с Мэнголдом.Теперь же в комменталии Collider продюсер Фрэнк Маршалл подтвердил, что режиссер фильма Ford против Ferrari будет снимать пятый фильм об Индиана Джонсе.«Он любит франшизу. Он замечательный режиссер. Я думаю, что у него хорошие отношения с Харрисоном. Это все правильные части, собранные вместе в нужное время», — сказал Маршалл.Также сообщается, что Спилберг выступит исполнительным продюсером картины, производство которой на данный момент находится на начальном этапе.Индиана Джонс 5 станет первым фильмом за 39-летнюю историю франшизы, снятый не Стивеном Спилбергом. Продолжение должно было выйти 8 июля 2021 года, но из-за пандемии премьеру отложили до 29 июля 2022 года.