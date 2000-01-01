Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Индиану Джонса впервые снимет не Стивен Спилберг | Фото:27.05 03:44   MIGnews.com

Индиану Джонса впервые снимет не Стивен Спилберг

В конце февраля этого года стало известно, что Спилберг покинул пост режиссера Индианы Джонса 5. Тогда же сообщалось, что студия начала вести переговоры с Мэнголдом.

Теперь же в комменталии Collider продюсер Фрэнк Маршалл подтвердил, что режиссер фильма Ford против Ferrari будет снимать пятый фильм об Индиана Джонсе.

«Он любит франшизу. Он замечательный режиссер. Я думаю, что у него хорошие отношения с Харрисоном. Это все правильные части, собранные вместе в нужное время», — сказал Маршалл.

Также сообщается, что Спилберг выступит исполнительным продюсером картины, производство которой на данный момент находится на начальном этапе.

Индиана Джонс 5 станет первым фильмом за 39-летнюю историю франшизы, снятый не Стивеном Спилбергом. Продолжение должно было выйти 8 июля 2021 года, но из-за пандемии премьеру отложили до 29 июля 2022 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:25
Netflix опубликовал трейлер последнего сезона "Тьмы"
02:30
Зачем мужчинам борода: необычная гипотеза ученых
00:18
Министр спорта Румынии оконфузился в прямом эфире
22:33
YouTube добавляет напоминание, что пора ложиться спать
21:38
В Южной Америке покупали "израильскую" вакцину от COVID-19
21:13
Ганц на юге Израиля: напряженность с Газой "не исчезнет"
20:09
Нетаниягу побеседовал с лидерами Колумбии и Аргентины
19:47
В Иране запретят пользоваться израильскими технологиями
19:12
COVID-19: каждый седьмой израильтянин боится лишиться жилья
18:43
12 канал и Дана Вайс подадут иск против Яира Нетаниягу
18:31
Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки обанкротился
17:48
Предприятиям выделят по 7 500 шекелей за возврат работников
17:26
ВОЗ наносит удар Трампу в борьбе за лекарство от COVID-19
17:18
Против члена культа Лев Тахор выдвинули обвинения в насилии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  